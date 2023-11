F1: Gestão do calendário de 2024 será exigente

Temos referido já várias vezes que a exigência da F1 pode estar a criar um problema que, gradualmente, se pode tornar cada vez mais sério. O calendário de 2024 volta a ser problemático, se tivermos em conta que eventos como o de Las Vegas pode arrasar as equipas. As jornadas duplas e triplas começam a ser cada vez mais frequentes e num calendário que conta com 24 corridas em 2024, poderemos ter uma época demasiado pesada para todos os que…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?