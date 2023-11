WRC: Kalle Rovanperä com programa parcial, não defende o título em 2024

É a grande surpresa do dia. Depois de ontem, Kalle Rovanperä ter dito “Vamos continuar da mesma forma”, deixando antecipar que se iria manter a tempo inteiro no WRC, foi hoje confirmado que o bicampeão não irá fazer a época a tempo inteiro. Elfyn Evans e Takamoto Katsuta serão os pilotos a tempo inteiro da marca nipónica, com Sébastien Ogier e Rovanperä a fazerem um programa parcial. Os rumores de que o jovem campeão poderia declinar uma época completa já…...

