F1, GP de Las Vegas: O Safety Car que tramou a Ferrari

As chaves do sucesso no GP de Las Vegas estavam na gestão dos pneus e na velocidade de ponta. Quem conseguisse conjugar estes dois fatores estaria mais próximo da vitória. Max Verstappen e Charles Leclerc foram os que melhor conseguiram essa conjugação. O que faltou a Ferrari? Um pouco de sorte. Ao longo da corrida fomos vendo candidatos a caírem até restar apenas Verstappen e Leclerc. A McLaren nunca se apresentou com argumentos para tal, assim como a Aston Martin…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?