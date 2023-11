GP Las Vegas, F1, Pirelli: Reabertura do circuito ao tráfego dificultou a limpeza da granulação nos pneus

Mario Isola, diretor motorsport da Pirelli, é da opinião que a corrida do Grande Prémio de Las Vegas foi do agrado de todos, considerando ainda que “foi a melhor publicidade possível para a Fórmula 1 nos Estados Unidos”. Depois de analisados os pneus que foram utilizados durante as 50 voltas da prova na Strip por todos os pilotos, o responsável da Pirelli explica que as previsões do fornecedor exclusivo do mundial estavam corretas, não havendo grande diferença entre uma ou…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?