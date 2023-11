WRC, Sébastien Ogier: “Queria ajudar a equipa a garantir um resultado de sonho”

Sébastien Ogier e Vincent Landais terminaram em segundo a 1m17,7s de distância de Elfyn Evans, assegurando o seu quarto pódio da sua campanha parcial, depois de três vitórias no início do ano. A época começou muito bem, mas lá pelo meio teve prestações menos conseguidas. A Sardenha e a Acrópole correram-lhe mal, e no asfalto da Europa Central também atirou cedo a toalha ao chão.No Japão, a sua saída no 1º dia colocaram-no longe demais para conseguir algo melhor: "É…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?