WRC terminou com Rali do Japão: Toyota imparável, Hyundai inconstante, M-Sport/Ford desilusão…

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) venceram o Rali do Japão bem na frente de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) num 1-2-3 muito saboroso para a Toyota, no ‘seu’ rali caseiro. A Toyota Gazoo Racing aspirava o triunfo nesta prova depois de não o terem conseguido no ano passado e fizeram-no de forma quase perfeita, só faltando mesmo o quarto posto de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1),…...

