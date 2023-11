GP Las Vegas, F1, Charles Leclerc: “Precisávamos deste resultado”

Charles Leclerc alcançou o segundo lugar no final do Grande Prémio de Las Vegas. Foi um bom resultado na classificação, mas mais importante, para o piloto e equipa, foi perceber que o monolugar italiano esteve muito forte durante todo o fim de semana, com um bom ritmo na qualificação e na corrida, o ponto fraco do SF-23 durante toda a temporada. "Que corrida!", começou por dizer Leclerc. "Claro que estou desapontado por terminar apenas em segundo, mas foi o máximo…...

