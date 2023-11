WRC, Rali do Japão: Três Toyota na frente e um Skoda no 4º lugar…

Uma penalização devido a um atraso de seis minutos num controlo, levou a que Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) passassem de 50 para 1m49.9s de atraso para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) no final do primeiro dia de prova do Rali do Japão, marcado por condições muito difíceis de pisos, devido não só à muita chuva como a agulhas de pinheiro e outra vegetação caída das árvores na estrada, que tornou os troços, basicamente, um pista…...

