F1: AlphaTauri pretende introduzir mais atualizações em Abu Dhabi a pensar em 2024

Ainda antes da tripla jornada EUA-México-Brasil, o último lugar na classificação do mundial de Fórmula 1 não pressionava a AlphaTauri para colocar em consideração uma alteração profunda do monolugar para a próxima temporada. No entanto, a equipa italiana confirmava que o sucessor do AT04 terá “um pouco mais” de componentes da Red Bull. Isso aconteceu ainda com o carro atual, uma vez que a suspensão traseira após a prova de Singapura, tem origem na do RB19 da equipa-irmã. Este facto,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?