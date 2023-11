Baja Oeste de Portugal pode fechar calendário do CPTT 2024

O calendário do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno de 2024 deve sofrer algumas alterações, a mais significativa será a introdução da nova prova do Mundial de Todo-o-Terreno, a BP Ultimate Rally Raid Portugal, que se realiza de 2 a 7 de abril, mas se esse é um dado adquirido, há muito ainda para decidir, e até as eleições legislativas recentemente marcadas na sequência do turbilhão político dos últimos dias podem ter efeitos no calendário da competição.A competição deve voltar a…...

