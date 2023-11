F1: Corrida de Las Vegas ao sábado recupera tendência antiga e abre a porta às exceções no calendário de 2024

A corrida do próximo Grande Prémio de Las Vegas, que marca o regresso da Fórmula 1 à ‘Cidade do Pecado’ em mais de 40 anos, terá lugar no sábado, o que pode parecer estranho, uma vez que estamos habituados à corrida se realizar no domingo, mas não é nada inédito na história da competição. Na próxima temporada, além da repetição da corrida de Las Vegas ao sábado, teremos mais casos. A última vez que a F1 esteve em Las Vegas,…...

