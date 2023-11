F1: Terceiro título mundial foi “o melhor”, considera Max Verstappen

O terceiro título mundial de Fórmula 1, tendo fechado as contas do Campeonato na corrida Sprint do Catar, é o favorito de Max Verstappen, revelou o próprio piloto, uma vez que mostrou um domínio avassalador.Depois do primeiro título de Campeão do Mundo de Fórmula 1 ter sido conquistado num ano de muita luta, como não se via há muito tempo na competição, com Lewis Hamilton como adversário, que obrigou a luta a ir até à última volta da última prova…...