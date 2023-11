Jonne Halttunen propõe ‘revolução no WRC…

Há muito, pilotos e equipas do WRC falam do que está mal, que devem ser feitas mudanças, mas o que não se viu foram propostas concretas, ideias, possíveis soluções, vindas da boca de dirigentes, chefes de equipa, pilotos, ou navegadores. Até agora!Num podcast finlandês denominado Yle, Jonne Halttunen, navegador de Kalle Rovanpera, revelou como faria… se fosse ele que mandasse.E as mudanças seriam radicais! Halttunen concorda que o WRC tem que se desenvolver para aumentar a sua popularidade, e parte…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?