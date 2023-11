GP de Las Vegas de F1: pneus, a grande “dor de cabeça” do fim de semana

No fim de semana do Grande Prémio de Las Vegas de F1, que se realiza no estado do Nevada, EUA, a Pirelli levou pneus P Zero Branco duro (C3), P Zero Amarelo médio (C4) e P Zero Vermelho macio (C5), a seleção de pneus mais macios da linha de produtos da marca italiana.Pela primeira vez na história da F1 as sessões vão-se sobrepor em mais de um dia, com uma programação diferente para o fim de semana noturno de corrida.A…...