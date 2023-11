GP Las Vegas F1: Haas vai correr com duas especificações diferentes do VF-23

Copo meio cheio ou meio vazio? A Haas revelou que vai correr com duas especificações diferentes do seu VF-23 em Las Vegas, o monolugar que a equipa teve até à corrida de Austin no GP dos EUA de F1 e outro com os upgrades introduzidos nessa corrida. Nico Hulkenberg corre com a especificação mais antiga, enquanto Kevin Magnussen fica com o ‘novo’ VF-23.Foi em Austin que a Haas introduziu um grande pacote de atualizações para seu VF-23, mas as coisas…...