GP Macau: Os primeiros aventureiros portugueses

O Grande Prémio de Macau foi o melhor legado desportivo deixado pelos portugueses em quinhentos anos de presença no Extremo-Oriente. Contudo, se nas últimas décadas nos fomos habituando à presença dos nossos compatriotas na prova, no início, nem sempre foi assim. Até 1989 a presença portuguesa na prova foi esporádica… Estávamos em 1954 quando quatro amigos portugueses à conversa no Hotel Riviera, que hoje já não existe, decidiram fazer algo diferente em Macau- uma gincana contam alguns, uma caça ao…...

