WRC, Andreas Mikkelsen: a história de como tudo começou, do esqui aos ralis…

Andreas Mikkelsen voltou a ser Campeão do WRC2, numa altura em que luta para voltar ao pináculo do WRC, agora os Rally1. Numa longa entrevista ao WRC Backstories, com a Becs Williams, o norueguês ‘rebobinou’ todo o seu passado numa conversa longa que reproduzimos aqui em várias partes.A carreira de Andreas Mikkelsen remonta a 2006 e incorpora alguns eventos e fases tão incríveis quanto diferentes. O piloto norueguês, atualmente, compete no WRC2 pela Toksport World Rally Team, no passado conduziu…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?