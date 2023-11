O que esperar do Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula 1…

Realiza-se no próximo fim de semana o Grande Prémio de Las Vegas de F1, evento que marca o regresso da disciplina após quase 40 anos, a uma das cidades mais famosas do mundo, Las Vegas.A mais importante disciplina dos desportos motorizados, a F1 junta-se à capital mundial do entretenimento e por isso não se espera menos que um espetáculo inesquecível.Um bom exemplo do que os organizadores vão fazer basta olhar para a foto abaixo, feita nas Curvas 7, 8 e…...

