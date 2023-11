WRC: Delegado de Segurança com mais poderes

Há muito que vemos o trabalho que Michele Mouton, como Delegada de Segurança do WRC tem feito em prol dos ralis, com inúmeras intervenções em diversas provas do Mundial de Ralis, tendo mesmo dito em Portugal, em 2018 que “o meu trabalho em segurança e no controlo dos espetadores nos dias de hoje em Portugal é quase um feriado para mim”.Mas não é assim em todo o lado, Portugal continua a ser um rali muito bem trabalho em termos de…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?