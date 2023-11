F1, Comissários deixam aviso sério: são precisas “novas soluções” para os limites de pista

Os Comissários Desportivos que analisaram o pedido de revisão da Haas rejeitaram os dados que foram apresentados pela equipa norte-americana, mas não esconderam no relatório final que “deverão ser encontradas novas soluções antes do início da época de 2024” para a questão dos limites de pista. É uma questão pedida por pilotos e equipas, recordando que ainda durante o fim de semana do Grande Prémio dos EUA, antes da polémica que levou ao pedido de revisão por parte da Haas,…...

