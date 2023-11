Caso de Felipe Massa referente ao título de 2008 pode danificar reputação da F1 e FIA

O prazo dado pelos advogados que representam Felipe Massa à FIA e Formula One Management (FOM) para analisarem o que aconteceu durante a temporada de 2008 e responderem ao pedido de acordo extrajudicial na carta previamente enviada, está prestes a terminar. O que pode ser visto como uma tentativa do piloto brasileiro em alcançar o título que perdeu naquele ano, é mais do que isso, podendo ter um impacto muito forte na reputação da FIA e da própria Fórmula 1,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?