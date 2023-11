Entrevista a Pierre Gasly: “Ainda estamos longe do que queremos alcançar”

Pierre Gasly, piloto da Alpine na F1, deu uma entrevista ao Beyond The Grid, da qual reproduzimos as passagens mais interessantes. O francês, vencedor de um Grande Prémio, saiu do universo Red Bull e juntou-se à Alpine no inverno passado tentado ajudar a equipa a voltar ao topo na Fórmula 1, algo que não tem sido nada fácil. O francês foi o convidado de Tom Clarkson.Falou-se do azar do início de época, da relação com Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, da…...