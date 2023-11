Rally5-kit: o que é, e quanto custa…

A FIA aprovou recentemente os novos Regulamentos Técnicos para os carros do grupo Rally5-kit, que serão aplicados a partir de 2024, numa medida que tem como objetivo criar uma nova categoria de base para os ralis e com isso aumentar o número de carros elegíveis na classe RC5. A aprovação destes regulamentos do Rally5-Kit são extremamente importantes como meio de proporcionar ralis o mais acessíveis possível em todo o mundo e, consequentemente, impulsionar a participação no desporto motorizado de quem…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?