Será que o panorama do WRC2 em 2024 muda muito com a chegada da Toyota?

O WRC2 foi bem competitivo em 2023, mas o cenário é quase todo…checo. A Skoda dominou a todos os níveis, mas para o ano chega a Toyota. Irá mudar alguma coisa?A falta de lugares nos Rally1 é um problema que não parece ter solução rápida mas isso fez com este ano com que este ano o WRC2 fosse muito mais competitivo do que o habitual, com uma lista de pilotos em que grande parte 'cabia' perfeitamente nos Rally1… se houvesse…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?