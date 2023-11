IMSA: Brendon Hartley e Colton Herta serão companheiros de equipa de Albuquerque na Endurance Cup

A Wayne Taylor Racing with Andretti confirmou que Brendon Hartley e Colton Herta são os pilotos que se juntam às tripulações dos dois Acura ARX-06 na Michelin Endurance Cup na temporada de 2024 do WeatherTech SportsCar Championship da IMSA. Para as corridas de longa duração da temporada de 2024 do campeonato da IMSA, Brendon Hartley será o terceiro piloto do Acura nº10, juntando-se a Filipe Albuquerque e Ricky Taylor, enquanto Colton Herta fará companhia a Jordan Taylor e Louis Delétraz…...

