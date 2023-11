F1: O que falta decidir na época 2023 no campeonato de construtores

Os títulos de 2023 já foram "entregues" e muitos fãs se queixam da falta de interesse no que resta desta temporada. Mas há ainda muito por decidir. A Red Bull levou tudo, tal como Max Verstappen. O domínio do neerlandês é tal que, com 524, tem mais pontos que a segunda equipa do campeonato, a Mercedes (com 382 pontos). A Red Bull tem neste momento 782, tendo batido o recorde que pertencia à Mercedes de 765 (2016). Mas há ainda…...

