GP São Paulo, F1, Helmut Marko: “Agora podemos assumir que Pérez manterá o segundo lugar”

A luta nas voltas finais pelo terceiro lugar da classificação do Grande Prémio de São Paulo não foi vencida por Sergio Pérez, que por apenas 0.053s viu Fernando Alonso subir ao pódio na companhia de Max Verstappen e Lando Norris. No entanto, Helmut Marko gostou da batalha entre os dois pilotos e além disso, está muito confiante que Pérez vai terminar a temporada como vice-campeão. “Foi uma luta fascinante”, disse Marko à Sky alemã sobre as últimas voltas de ataque e…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?