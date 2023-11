F1, GP de São Paulo: Notas AutoSport

Estas são as notas atribuídas aos pilotos pelas suas prestações no GP de São Paulo: Max Verstappen - Nota 10 Perfeito mais uma vez. Enfrentou duas largadas e respondeu sempre à altura. A partir daí foi gerir a corrida e principalmente os pneus. Ainda teve de aguentar um primeiro ataque de Lando Norris, mas depois foi cavando o fosso. Mais uma excelente corrida do neerlandês, o melhor piloto da atualidade. Lando Norris - Nota 9 Excelente corrida de Lando Norris.…...

