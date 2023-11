F1, Fernando Alonso: “a minha ultrapassagem mais importante da corrida foi ao Hamilton na 1ª volta…”

Fernando Alonso está de volta aos pódios, o que já não sucedia desde Zandvoort, depois duma corrida em que travou uma batalha memorável pelo derradeiro lugar do pódio, com Sergio Pérez, com o espanhol a bater o seu adversário apenas por 53 milésimos de segundo.Para si, é o oitavo pódio da época, mas provavelmente o mais saboroso de todos? “Não tenho a certeza, o mais equilibrado é de certeza! Sim, foi uma corrida muito intensa. E não houve tempo para…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?