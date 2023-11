GP São Paulo, F1: Mercedes ‘andou’ para trás

Foi um "desempenho indesculpável”, apelidou Toto Wolff da corrida de hoje da sua equipa. Realmente, em São Paulo o Mercedes W14 deu um passo atrás na sua performance, impossível para os pilotos fazerem o que quer que fosse do monolugar. Na semana passada Lewis Hamilton terminou no segundo lugar, não falando que antes da desclassificação em Austin tinha garantido o mesmo resultado. Chegou a Interlagos e foi clara a maior degradação dos pneus, com qualquer composto, não conseguindo manter um…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?