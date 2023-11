GP São Paulo, F1: Charles Leclerc não pôde ajudar Ferrari

A Ferrari somou pontos apenas com Carlos Sainz e mesmo assim, depois da desistência de George Russell, terminou o Grande Prémio de São Paulo com mais pontos somados do que a Mercedes, equipa adversária na luta pelo segundo posto no mundial de construtores. Cedo, ainda antes do arranque da prova brasileira, Charles Leclerc perdeu o sistema hidráulico, bloqueando as rodas traseiras, o que originou a colisão com as barreiras de proteção do circuito. Uma infelicidade para o monegasco e talvez…...