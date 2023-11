GP São Paulo, F1: Bom arranque de Lando Norris foi determinante para o seu resultado

De regresso ao pódio depois da interrupção no México de uma série de quatro presenças consecutivas, Lando Norris precisou de três momentos para alcançar o segundo lugar no final do GP de São Paulo. O arranque na primeira partida, passando de sexto da grelha para segundo e logo de seguida ter ‘tapado’ o avanço de Lewis Hamilton pela direita na curva 1, reforçando a sua ‘candidatura’ à vice-liderança ao aguentar o novo ataque do seu compatriota na segunda largada, já…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?