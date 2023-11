F1, GP de São Paulo: Max Verstappen quebrou um recorde com 71 anos

Max Verstappen continua a quebrar recordes e hoje colocou mais um no seu nome. Desta feita, suplantou Alberto Ascari e a sua época de 1952. Ascari era o piloto com a maior percentagem de vitórias numa época (75%), mas Verstappen tratou de superar essa marca. Com a 17ª vitória em vinte corridas feitas, Verstappen tem 85% de vitórias, deitando por terra o recorde que se manteve durante 71 anos. Michael Schumacher está no top3 com a sua época de 2004,…...

