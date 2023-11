GP São Paulo, F1: Verstappen não deu hipótese, enquanto Pérez esteve em bom plano

Max Verstappen foi igual a si próprio na corrida do Grande Prémio de São Paulo e só não esteve na liderança da classificação por algumas voltas, após a sua segunda paragem para troca de pneus.É espantoso o desempenho do binómio piloto/RB19 em duas situações em particular: no arranque, mesmo que no primeiro momento pareça que Verstappen perde terreno, consegue recuperar e ficar na frente do pelotão (não é a primeira vez que isto acontece); e depois no gestão da degradação…...