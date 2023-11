F1, GP de São Paulo, Fernando Alonso: “Quando ele me passou, pensei que o pódio tinha escapado”

Faltam adjetivos para Fernando Alonso. Aos 42 anos, mostra a garra e a frescura de um piloto de vinte, com a experiência de um veterano que já fez um pouco de tudo. Depois de várias corridas longe dos lugares da frente, a Aston Martin terá revertido para as afinações anteriores à introdução das atualizações ao pacote aerodinâmico e o resultado está à vista, com uma excelente corrida dos dois pilotos, especialmente de Alonso que voltou a fazer magia. Aguentou Pérez…...

