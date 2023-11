OPINIÃO: Críticas dos pilotos no WRC estão a ir longe demais…

Numa altura em que os pilotos do WRC lutam pela revisão dos horários e das estruturas das provas do Mundial de Ralis, o novo Rali da Europa Central, pode ter sido um sucesso para os adeptos dos três países que puderam ver pela primeira vez na história do Mundial de Ralis uma prova a ter troços cronometrados em três países, Chéquia, Áustria e Alemanha, a verdade é que do ponto de vista dos pilotos e equipas, pelo menos de alguns,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?