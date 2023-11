GP São Paulo, F1: Bandeira vermelha depois de acidente na curva 1

Poucos metros depois do início da corrida do Grande Prémio de São Paulo, um acidente que envolveu Alexander Albon e Kevin Magnussen. Houve um toque entre o Haas de Nico Hülkenberg no Williams, que depois de perder o controlo, bateu no segundo monolugar norte-americano antes da curva 1, momentos depois da partida. O AlphaTauri de Daniel Ricciardo também sofreu danos, devido ao toque da roda do Williams na asa traseira do monolugar italiano, assim como o McLaren de Oscar Piastri,…...

