GP São Paulo, F1: Alpine substitui unidade motriz do carro de Gasly, mas sem penalização

A Alpine substituiu todos os componentes da unidade motriz do A523 de Pierre Gasly para a corrida do Grande Prémio de São Paulo, mas neste caso, sem qualquer perda de lugares na grelha de partida para o piloto francês. A equipa gaulesa confirmou que toda os componentes da unidade motriz do carro de Gasly foram mudados, mas como são elementos já usados, fazendo parte da 'pool' disponível, não haverá lugar a qualquer penalização por parte do Colégio de Comissários Desportivos…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?