F1, GP do Brasil: Adrian Newey apenas gasta 50% do seu tempo no desenvolvimento do carro

Adrian Newey é visto como um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Red Bull e as duas últimas criações da equipa demonstram claramente o excelente trabalho que se desenvolve em Milton Keynes. Mas Adrian Newey não trabalha a full time no projeto de F1. O guru da aerodinâmica revelou que apenas passa metade do seu tempo a pensar na F1: "É difícil dizer exatamente, mas diria que cerca de 50%", disse Newey sobre o tempo que gasta na F1. "Suponho…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?