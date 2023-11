F1, GP de São Paulo: Max Verstappen é o Rei das Corridas Sprint

Max Verstappen venceu o Sprint em Interlagos, seguido por Lando Norris e Sergio Perez. É a quarta vitória do neerlandês nas seis corridas realizadas esta época. Depois de ter feito o suficiente no Sprint de Losail para garantir o seu terceiro título de Pilotos, conquistou agora o hipotético campeonato de Sprint, para as seis corridas em Baku, Spielberg, Spa, Lusail, Austin e Interlagos. Verstappen somou 45 pontos, mais 20 do que o segundo classificado Perez, o seu companheiro de equipa,…...

