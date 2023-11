Team Hyundai Portugal e o balanço da temporada: “além de trazer competitividade, trouxemos mais gente para os ralis”

O Team Hyundai Portugal terminou com sucesso o seu sexto ano de presença no Campeonato de Portugal de Ralis, alcançando o seu segundo título de pilotos, por intermédios de Ricardo Teodósio, numa temporada muito competitiva em que a Hyundai acabou por vencer seis das oito provas do campeonato, mas devido a tudo o que se passou, com o desaparecimento de Craig Breen, e a vinda de Kris Meeke, acabando por ser Ricardo Teodósio a assegurar o título, depois de quatro…...

