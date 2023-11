F1, Lando Norris: “Foi sem dúvida um dos meus melhores desempenhos…”

Foi o próprio diretor da equipa McLaren, Andrea Stella que descreveu a corrida de Lando Norris no Grande Prémio do México como uma "obra-prima". Foi claramente uma prestação especial, pois vindo do 17º lugar da grelha para o quinto posto, foi algo especial. Agora, depois duma grande corrida no México, Lando Norris chega ao Brasil em alta, e numa pista propícia a boas corridas, espera-se mais do mesmo do piloto inglês. Curiosamente, Norris diz que o seu segredo foi “Qualificar-me…...

