F1, Liam Lawson em entrevista: “vivi a experiência e foi fantástico, mas é difícil olhar para trás”

Liam Lawson, o ‘piloto substituto’ da Alpha Tauri deu uma entrevista ao Beyond The Grid, podcast do site oficial da Fórmula 1, que reproduzimos as passagens mais interessantes.O neozelandês chegou esta época à F1 sabendo que o seu trabalho passava essencialmente pelo simulador, como piloto de reserva. Mas como sempre sucede, e aconteceu várias vezes nos últimos anos, especialmente por causa da pandemia de covid-19, as oportunidades surgem, e este ano foi isso que aconteceu.Liam Lawson está sempre de prevenção…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?