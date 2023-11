F1: Final de temporada com bastantes quilómetros e cansaço acumulados

A FIA e a Fórmula 1 têm muito defendido a sustentabilidade na disciplina rainha do automobilismo, no entanto termina em São Paulo uma das mais difíceis alturas da temporada, uma vez que se continuam a aprovar calendários com provas em fins de semana consecutivos entre vários fusos horários, que podem resultar em instabilidade física e emocional a vários elementos das 10 equipas que compete no mundial. É insustentável essa situação para os homens e mulheres que compõem o paddock da…...