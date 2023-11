F1: Mercedes e a saída de Mike Elliot: erro aceite e novo rumo

Demorou, mas chegámos lá. A Mercedes anunciou a saída do seu diretor técnico, Mike Elliott, depois de mais de uma década com a equipa e não há coincidências: rolou a cabeça do principal elemento que levou a equipa Mercedes de Fórmula 1 ao ponto em que se encontra agora, a ‘milhas’ da Red Bull. Oficialmente, foi Elliot que quis "fazer uma pausa e fazer um balanço", mas se foi ou não, nem sequer interessa muito…A Fórmula 1 sempre foi, e…...