GP México de F1: Lando Norris, um pódio perdido no início da qualificação

Lando Norris não teve um fim-de-semana fácil no México e diversas contrariedades impediram-no de poder, pelo menos, pressionar Max Verstappen, terminando o Grande Prémio da Cidade do México em quinto, quando um pódio estava perfeitamente ao seu alcance, em circunstâncias normais. No papel, o traçado mexicano não era o mais favorável ao McLaren MCL60, dado o carro de Woking ainda apresentar algumas dificuldades nas curvas lentas, que são inúmeras no Circuito Hermanos Rodriguez.No entanto, na sessão de treinos-livres mais representativa…...