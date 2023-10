GP México F1, Charles Leclerc: “é um carro muito sensível, saímos da janela, perdemos tempo”

Para Charles Leclerc este é o seu quarto pódio do ano, aproximou-se significativamente do sexto lugar de Lando Norris no campeonato e ajudou a Ferrari a fazer quase o dobro dos pontos da McLaren esta corrida: “partimos parte da asa dianteira na Curva 1 no toque com o (Sergio) Pérez e depois disseram-me que nos faltavam, penso eu, 10 ou 15 pontos. Mas por acaso consegui dar a volta e não estava a sentir o carro muito mal. Por isso,…...