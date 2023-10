WRC, Kalle Rovanpera: “Este ano tivemos que guiar com mais sensatez, houve mais equilíbrio”

Depois de ter sido coroado o mais jovem Campeão do Mundo de Ralis de sempre em 2022, Kalle Rovanperä, agora com 23 anos, sobe mais um degrau num caminho que todos anteveem de excelência. O que já era projetado há uns anos está a confirmar-se na totalidade, com o jovem finlandês a tornar-se no sexto piloto a conseguir títulos consecutivos na história do WRC: "Sinto-me muito bem neste momento. Estou muito aliviado, porque há sempre um grande peso nos ombros…...