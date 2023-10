WRC/Rali da Europa Central: Rovanperä ao ‘lado’ de Röhrl, Biasion, Sainz e Gronholm

Kalle Rovanperä tornou-se hoje bicampeão do Mundo de Ralis, bastando para isso o segundo lugar no Rali da Europa Central. Thierry Neuville venceu esta penúltima ronda do ano, oferecendo à Hyundai o segundo triunfo da temporada, também o segundo do belga. FOTOS @WorldDepois de se ter sagrado há um ano o mais jovem campeão de sempre do WRC, junta-se com este segundo título a nomes lendários como Carlos Sainz, Walter Röhrl, Miki Biasion e Marcus Gronholm, como duplos vencedores de…...