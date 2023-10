WRC/Rali da Europa Central: Neuville perto do triunfo Rovanpera do título

Terminado que está o segundo dia do Rali da Europa Central, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) lideram com um avanço de 26.2s para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) com Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) em terceiro, mas a quase dois minutos de distância.Apesar de ter perdido a liderança, Rovanperä colocou uma mão e meia no seu segundo título do WRC já que Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) tiveram um 'tropeção' ao sair de…...